الأقوى منذ 25 عاماً: زلزال عنيف يهز تايوان وأبنية انهارت أمام الأعين (فيديو)

ضرب زلزال وقع قبالة ساحل تايوان، وبلغت قوته 7.2 درجة، العاصمة تايبيه صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.



وقالت إدارة الطقس المركزية في تايوان إن الزلزال وقع الساعة 07.58 صباحاً (23.58 بتوقيت غرينتش) على عمق 15.5 كيلومتراً قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.



مبان منهارة وأشخاص محاصرون



كما عرضت قنوات التلفزيون التايوانية لقطات لبعض المباني المنهارة في مدينة هوالين القريبة من مركز الزلزال، وذكرت وسائل إعلام أن بعض الأشخاص محاصرون.



وبينت بعض المقاطع المصورة التي انتشرت بشكل واسع اليوم الأربعاء، أبنية تتمايل وتنهار وأبراجاً تهتز على وقع الزلزال المرعب.



غير أن حكومة مدينة تايبه لم تتلق أي تقارير عن وقوع أضرار .

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وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الفائقة السرعة في تايوان إنه لم تردها بلاغات عن أضرار أو إصابات في قطاراتها، لكنها أشارت إلى أن القطارات ستتأخر أثناء إجراء عمليات الفحص.



من جهته أعلن مجمع العلوم جنوب تايوان، حيث يوجد مصنع لشركة تايوان العملاقة لأشباه الموصلات، أن الشركات تعمل كالمعتاد ولم تتأثر بالزلزال.

BREAKING: Multiple buildings collapse after quake hits eastern Taiwan - witnesses pic.twitter.com/VcdavC7abb — BNO News (@BNONews) April 3, 2024



أحد أسوأ الزلازل

فيما أفادت وسائل إعلام رسمية بأن هذا هو أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاماً.



وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999 عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كلياً أو جزئياً 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.



تحذير ياباني فلبيني

بدورها أصدرت اليابان تحذيراً بالإخلاء في المناطق الساحلية بمقاطعة أوكيناوا الجنوبية. وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تصل أمواج تسونامي بارتفاع حتى 3 أمتار إلى مناطق واسعة من الساحل الجنوبي الغربي لليابان، وقدرت قوة الزلزال بنحو 7.5 درجة.



وأوضحت الوكالة أن أمواجاً ارتفاعها 30 سنتيمتراً وصلت إلى جزيرة يوناجوني في الساعة 9.18 صباحاً (00.18 بتوقيت غرينتش).



كذلك أصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضاً تحذيراً للسكان في المناطق الساحلية بعدة مقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.



في حين أفاد شاهد من رويترز بأن السكان شعروا بالزلزال في مناطق بعيدة مثل شنغهاي. وأوردت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن سكان فوتشو وشيامن وتشوانتشو ونينغده في مقاطعة فوجيان الصينية شعروا بالزلزال.(العربية)



