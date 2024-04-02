ترامب: بايدن روح ضائعة والعالم لا يحترمه

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صرح المرشح للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بأن العالم "لا يحترم الرئيس الحالي جو بايدن"، واصفاً اياه بأنه "روح ضائعة" ومتهما اياه بتزوير نتائج الانتخابات.وقال ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه في ولاية ويسكونسين، يوم الثلاثاء، إن "جو بايدن لا يحترمونه ولا يخافونه... والأمر الوحيد الذي يجيده هو تزوير الانتخابات والتضليل".وأضاف ترامب: "تحت قيادتي سيحترمون أميركا قريبا كما لم يحترموها في أي وقت مضى".وسخر ترامب من بايدن، قائلا إنه "لا يستطيع الربط بين جملتين" و"لا يعرف كيف يغادر الحلبة بعد إلقائه خطاباته".وتابع: "رئيسنا ضائع... هو روح ضائعة. هو بائس".وقال ترامب إنه يعتزم "استعادة السلام بالقوة" بعد عودته إلى البيت الأبيض، ومنع وقوع الحرب العالمية الثالثة.