Advertisement

عربي-دولي

الشرطة البريطانية تؤكد فرار مشتبه بهم في طعن صحفي إيراني خارج البلاد

Lebanon 24
02-04-2024 | 23:41
A-
A+
Doc-P-1182478-638477234160450859.jpg
Doc-P-1182478-638477234160450859.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الشرطة البريطانية، إن ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في حادث طعن مذيع تلفزيوني إيراني في جنوب لندن غادروا المملكة المتحدة.

وأضافت الشرطة في بيان أنها حددت هوية ثلاثة أشخاص مشتبه بهم تعتقد أنهم غادروا المملكة المتحدة في غضون ساعات من الهجوم.
Advertisement

وأثبت المحققون أن رجلين اقتربا من الصحفي الإيراني، بوريا زراتي، في شارع سكني وطعناه قبل أن يفرا في سيارة يقودها رجل ثالث.

والجمعة الماضي، تعرض الصحفي العامل في قناة، إيران انترناشونال، الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، بوريا زراتي، للطعن خارج منزله. وقد خرج منذ ذلك الحين من المستشفى بعد تعافيه.

وقالت الشرطة البريطانية أيضا إنها تعمل الآن مع الشركاء الدوليين لمعرفة تفاصيل أكثر، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح سبب تعرض الضحية للهجوم، مضيفة أن ضباطا متخصصين من مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة يحققون في الحادث.

وتحقق شرطة العاصمة منذ سنوات عدة في تهديدات إيران التي تستهدف صحفيين مقيمين في بريطانيا ويعملون لصالح وسائل إعلام ناطقة بالفارسية. 

وأحبطت وحدة مكافحة الإرهاب ما وصفته بمؤامرات لخطف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا يُنظر إليهم على أنهم أعداء لطهران.

وصنّفت الحكومة الإيرانية قناة "إيران انترناشونال" منظمة إرهابية بعد نشرها تقارير عن الاحتجاجات التي اندلعت في إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر 2022 بعد توقيفها في طهران بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي. 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:09 | 2024-04-03
02:00 | 2024-04-03
01:55 | 2024-04-03
01:41 | 2024-04-03
01:32 | 2024-04-03
01:01 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24