مباحثات هاتفية بين العاهل البحريني وملك الأردن

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أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اتصالاً هاتفياً مع ملك الأردن عبدالله الثاني استعرضا خلاله أواصر العلاقات الأخوية الوثيقة وسبل دعم وتعزيز مسارات التعاون والعمل المشترك والتنسيق في كافة المجالات التي تعزز مصالحهما المشتركة.وقالت وكالة أنباء البحرين إن المباحثات الهاتفية استعرضت عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.