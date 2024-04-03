تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!

عقب الزلزال المرعب الذي ضرب تايوان، خرج راصد الزلازل المُثير للجدل الهولندي فرانك هوغربيتس، مذكّراً.



تغريدة بفيديو تثبت!

فقد نشر الخبير الفلكي تغريدة عبر حسابه في منصة X بعيد الكارثة، ذكّر فيها بما أشار إليه قبل أيام، حول احتمال حدوث زلزال كبير.

وأرفق التغريدة برابط يحوي التحليل التفصيلي للمؤشرات التي سبقت زلزال تايون قال فيها، إن التحليل الكوكبي والزلزالي الجديد يشير وفق الخط البياني الممتد خلال الـ10 أيام الأخيرة الماضية، إلى احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير.



كما تابع قائلاً: "حذاري.. هناك احتمال واضح استناداً إلى الإحصائيات، لوقوع نشاط زلزالي كبير"، متوقعا "زيادة زلزالية" دون أن يحدد ما هيتها تماماً.



ورأى احتمالية وصول قوة الزلزال إلى 5 - 6 درجات تقريباً، محدداً أن ذلك سيكون خلال الأيام القليلة القادمة (نشر الفيديو قبل أسبوع من اليوم).



ونشر الخبير المثير للجدل تغريدته هذه بعيد ساعات، من زلزال وقع قبالة ساحل تايوان، وبلغت قوته 7.2 درجة، العاصمة تايبيه صباح اليوم الأربعاء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدة أجزاء من المدينة، وإصدار تحذير من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في جزر جنوب اليابان والفلبين.



أحد أسوأ الزلازل

فيما أفادت وسائل إعلام رسمية بأن هذا هو أقوى زلزال يضرب تايوان منذ 25 عاماً.



وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 1999 عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كلياً أو جزئياً 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان. (العربية)









