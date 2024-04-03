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عربي-دولي

اليابان تستأنف تمويل "الأونروا": دورها في غزة لا غنى عنه

Lebanon 24
03-04-2024 | 00:50
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أعلنت اليابان استئنافها تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الوكالة لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في حديث صحافي في البرلمان إن بلادها "ستنهي تجميد مساهماتها المالية للأونروا"، مشيرة إلى أن "قرابة 35 مليون دولار من التمويل المقرر أصلا جاهزة للصرف".
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وأكدت كاميكاوا التي التقت المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو الأسبوع الماضي أن "دور الوكالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة لا غنى عنه، حتى أثناء عملها على تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر".

أضافت : "أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة مستمر في التدهور، إنها مسؤولية بلادنا الاستجابة للأزمة كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأردفت أن "مشاركة الأونروا ضرورية لتقديم الدعم الإنساني".
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