مأساة "وورلد كيتشن" ليست الأولى.. هذا عدد عاملي الإغاثة الذين قتلوا بغزة منذ 7 تشرين

عقب مقتل 7 أشخاص من فريق "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثي بغارات إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة والإدانات الدولية والمطالبات بفتح تحقيق لا تتوقف.



وفيما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن اعتذاره لهذا الحادث الذي وصفه بالمأساوي، واعداً بفتح تحقيق، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة الإسراع في هذا التحقيق الموعود ونشر نتائجه على الملأ، كذلك فعلت بريطانيا وبولندا اللتان خسرتا مواطنين بين القتلى.



إلا أن العديد من الناشطين والمراقبين شككوا بالتزام إسرائيل التحقيق وذكروا بما حل في دوار الكويت شمال غزة في كانون الثاني الماضي، حيث سقط أكثر من 100 مدني كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات برصاص القوات الإسرائيلية.



فيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالتأكيد على أن المدنيين سقطوا إثر تهافتهم على شاحنات الإغاثة ما خلق فوضى عارمة، أدت إلى دهس البعض. فيما سقط آخرون ممن اقتربوا من الواجز الإسرائيلية أيضا.

“These are the heroes of WCK. These 7 beautiful souls were killed by the IDF in a strike as they were returning from a full day's mission. Their smiles, laughter, and voices are forever embedded in our memories.” - Erin Gore, CEO. Read more: https://t.co/4f38RQ1l4I pic.twitter.com/neAsSzKVP5 — World Central Kitchen (@WCKitchen) April 2, 2024 Advertisement

مآس سابقة

لكن الجدير بالذكر أن مقتل عاملي الإغاثة أمس الثلاثاء ليس الأول من نوعه، فقد سبقه العديد من الحالات منذ تفجر الحرب في غزة يوم السابع من تشرين الأول الماضي.



وقد أعلن ذلك بوضوح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي كتب في تغريدة على حسابه في منصة إكس أن الغارات الإسرائيلية على فريق "المطبخ المركزي العالمي" رفعت عدد قتلى عمال الإغاثة منذ بدء الصراع في غزة إلى 196.



كما أضاف أن من ضمن هؤلاء الضحايا، أكثر من 175 من موظفي الأمم المتحدة.



ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي قتلت الغارات الإسرائيلية 173 عامل ضمن طواقم الأمم المتحدة، كما استهدفت 161 مرفقاً أممياً.



إلى ذلك، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل نحو 409 مدنياً كانوا يحتمون في مواقع تابعة للأمم المتحدة، بحسب ما نشر تشارلز ليستر، مدير قسم مكافحة الإرهاب بمعهد الشرق الأوسط.(العربية)



