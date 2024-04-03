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عربي-دولي

بعد الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة.. مسؤول أميركي: "لسنا أغبياء!"

Lebanon 24
03-04-2024 | 01:01
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نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي قوله إن الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة بدا متعمداً.

وأضاف المسؤول: "الهجوم شمل 3 ضربات على 3 سيارات متتالية"، مشدداً على أنه ليس "حادثاً ونحن لسنا أغبياء".
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اسرائيل

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