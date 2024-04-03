بعد الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة.. مسؤول أميركي: "لسنا أغبياء!"

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي قوله إن الهجوم الإسرائيلي على عمال الإغاثة في غزة بدا متعمداً.



وأضاف المسؤول: "الهجوم شمل 3 ضربات على 3 سيارات متتالية"، مشدداً على أنه ليس "حادثاً ونحن لسنا أغبياء".

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