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عربي-دولي

12 قتيلا من القوات الجنوبية إثر هجوم حوثي في لحج اليمنية

Lebanon 24
03-04-2024 | 01:41
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أفاد مصدر عسكري في عدن لـ"سكاي نيوز عربية" أن خمسة من القوات الجنوبية قتلوا فجر الأربعاء إثر التصدي لتسلل عناصر الحوثيين في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب اليمن، قبل أن يرتفع عدد القتلى في صفوف القوات الجنوبية لاحقا إلى 12.
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ويعتبر هذا الهجوم الحوثي الأكبر من بداية الهدنة الأممية في اليمن.

وأوضح المصدر أن الاشتباكات العنيفة أدت إلى تكبد الحوثيين خسائر في العتاد والأفراد، مما أدى إلى انسحابهم من المواقع التي حاولوا التسلل إليها.

وتأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المستمرة في مناطق النزاع بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي، وتظهر تصاعد العنف والصراع في المنطقة رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي.
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