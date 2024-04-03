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عربي-دولي

الخلافات كبيرة بين أميركا وإسرائيل.. هذا ما كشفه موقع اكسيوس

Lebanon 24
03-04-2024 | 02:43
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أورد موقع أكسيوس نقلا عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله، إن الحكومة الإسرائيلية لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة في غزة، خلال حربها في القطاع.

وطالب الرئيس الأميركي إسرائيل ببذل مزيد من الجهود لحمايتهم.
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وأعرب بايدن عن غضبه من جراء مقتل 7 من موظفي الإغاثة في مؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" بعد استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

وشدد على أن التحقيق الذي تجريه حكومة بنيامين نتنياهو في الحادث يجب أن يكون سريعا، وأن يؤدي إلى المساءلة، وأن تنشر نتائجه على الملأ.

وأشار الموقع الإخباري إلى وجود خلافات كبيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن عملية رفح، مضيفة أن الخلافات الأميركية الإسرائيلية ظهرت خلال الاجتماع الافتراضي بشأن عملية إجلاء السكان من رفح.

وقال موقع أكسيوس إن الجانبين الإسرائيلي والأميركي أجريا مناقشات جادة بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن عملية رفح على الرغم من الخلافات.

وأضاف الموقع "أكسيوس" أن الجانب الأميركي أبلغ إسرائيل بأن عملية الإجلاء من رفح قد تستغرق 4 أشهر، غير أن إسرائيل رفضت ذلك.

من ناحيتها، نقلت صحيفة "بوليتكو" عن مسؤول أميركي قوله إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عمال الإغاثة في غزة بدا متعمدا، في إشارة إلى الهجوم الذي أدى إلى مقتل 7من العاملين في المجال الإنساني من "المطبخ المركزي العالمي" في غزة، بينما كانوا يقدمون الطعام للمدنيين الجائعين في خضم الحرب.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن المسؤول الأميركي، أن "الهجوم على عمال الإغاثة شمل 3 ضربات على 3 سيارات". (سكاي نيوز)


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