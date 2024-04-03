من العراق.. مسيّرات تقصف مطار حيفا

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أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم، استهداف مجاهديها مطار حيفا، فجر اليوم، باستخدام الطائرات المُسيّرة.وقالت المقاومة الإسلامية، في بيانٍ مقتضب، إنّ مجاهديها "استهدفوا، بواسطة الطيران المُسيّر، مطار حيفا الإسرائيلي في أراضينا المحتلة"، مؤكّدةً استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء".وأضافت المقاومة إنّ العملية تأتي "استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، ورداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين العُزّل".وبعد نشرها البيان الذي تبنّت فيه عملية الاستهداف، بثّت المقاومة الإسلامية مشاهد لإطلاقها طائراتٍ مُسيّرة نحو مطار حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فجر اليوم.وكانت المقاومة الإسلامية العراقية أعلنت، فجر أمس الثلاثاء، استهدافها قاعدة "تل نوف" الجوية الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلّة، مؤكّدةً أن العملية تمّت بواسطة الطيران المُسيّر.