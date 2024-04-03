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عربي-دولي

في تايوان.. قتلى وعشرات الجرحى بأعنف زلزال منذ ربع قرن

Lebanon 24
03-04-2024 | 03:14
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أعلنت السلطات التايوانية، اليوم الأربعاء مقتل 7 أشخاص وسقوط عشرات الجرحى في أعنف زلزال يضرب الجزيرة منذ ربع قرن، والذي بلغت قوته 7.2 درجة بمقياس ريختر.

وكانت السلطات في كل من تايوان واليابان والفلبين أصدرت تحذيرات من أمواج مد عاتية "تسونامي" قبل رفعه لاحقا.
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وفي وقت سابق، قالت إدارة الإطفاء في تايوان إن شخصا يُشتبه بأنه لقي حتفه سحقا بسبب سقوط صخور في مقاطعة هوالين الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بشرق البلاد حيث كان مركز الزلزال، كما أصيب أكثر من 50 شخصا.

وأفادت بانهيار ما لا يقل عن 26 مبنى، أكثر من نصفها في هوالين، وبأن هناك نحو 20 شخصا محاصرين فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة، وفقا لرويترز.

وعرضت محطات التلفزيون التايوانية لقطات لمبان مائلة بشدة في مقاطعة هوالين، حيث وقع الزلزال قبالة الشاطئ في نحو الساعة الثامنة صباحا بحسب التوقيت المحلي، أي الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش، بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس.

وذكرت إدارة الطقس المركزية في تايوان أن الزلزال وقع على عمق 15.5 كيلومتر قبالة ساحل الجزيرة الشرقي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية الرسمية إن هذا هو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ عام 1999، عندما قتل آخر قوته 7.6 درجة نحو 2400 شخص ودمر كليا أو جزئيا 50 ألف مبنى في أحد أسوأ الزلازل المسجلة في تايوان.

وفي طوكيو، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن أمواج "تسونامي" صغيرة وصلت إلى أجزاء من مقاطعة أوكيناوا الجنوبية، وخفضت في وقت لاحق التحذير السابق من تسونامي إلى توجيه إرشادي، وعدلت قوة الزلزال إلى 7.7 درجة.

وأصدرت وكالة رصد الزلازل الفلبينية أيضا تحذيرا للسكان في المناطق الساحلية في عدة مقاطعات، وحثتهم على الإخلاء إلى مناطق مرتفعة. (سكاي نيوز)

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