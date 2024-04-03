حالة من الخوف تسيطر على مؤسسات الإغاثة في غزة

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وذكرت الصحيفة نقلا عن المؤسسات، أن الحادث يسلط الضوء على التحديات المتزايدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، خصوصا في ظل مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني على مدار الحرب في غزة.



وقالت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جولييت توما، إنه منذ بدء الحرب، "قُتل 176 عاملا في أونروا".



فيما تقول عدة منظمات إغاثية أخرى، إن موظفين تابعين لها قتلوا في غارات جوية.



والثلاثاء، أوقفت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" عملياتها في قطاع غزة، لافتة إلى أن القصف الذي تعرض له موظفوها تم بالرغم من أنها "نسقت تحركات القافلة" مع الجيش الإسرائيلي.



من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يجري "تحقيقا يتمتع بشفافية" في الحادثة، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الحادثة "لم تكن متعمدة".



"يشعر الجميع بالخطر الآن"

وأثناء تقييم خططها المستقبلية، حثت منظمات الإغاثة، السلطات الإسرائيلية على "الالتزام بالقوانين الدولية" التي تحمي العاملين في المجال الإنساني، حسب "نيويورك تايمز".



وقال مايكل كابوني، مؤسس منظمة "Global Empowerment Mission"، وهي مجموعة مساعدات غير ربحية تقوم بتوزيع الخيام وأكياس النوم والمعدات الطبية والمواد الغذائية على الفلسطينيين في غزة: "يشعر الجميع بالخطر الآن".



وكشف كابوني أنه يُعيد النظر في خطط السفر إلى غزة الأسبوع المقبل.



وأضاف أن بعض الموظفين، الذين كانوا يتواصلون يوميا مع عمال "وورلد سنترال كيتشن" الذين لقوا حتفهم، "يريدون الآن حزم أمتعتهم والعودة إلى منازلهم"، على الرغم من عدم وجود خطط واضحة للمغادرة.



وتابع: "يجب أن تكون هناك ضمانات لمجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية، بأننا آمنون عند القيام بهذا العمل الذي نقوم به، وهو أمر بالغ الأهمية".



وشدد كابوني على أنه "من غير المقبول أن يُقتل عمال الإغاثة، حتى بعد خضوعهم لقواعد تجنب الاشتباك التي تجريها الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تحمي العاملين في المجال الإنساني، من خلال إبلاغ الجيش بأنشطتهم". أعربت مؤسسات الإغاثة العاملة في قطاع غزة، عن شعورها بقلق "أكثر من أي وقت مضى" بشأن سلامة موظفيها، وذلك بعد مقتل 7 من عمال منظمة "وورلد سنترال كيتشن" في غارة جوية إسرائيلية، حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.وذكرت الصحيفة نقلا عن المؤسسات، أن الحادث يسلط الضوء على التحديات المتزايدة لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، خصوصا في ظل مقتل عدد من العاملين في المجال الإنساني على مدار الحرب في غزة.وقالت مديرة الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، جولييت توما، إنه منذ بدء الحرب، "قُتل 176 عاملا في أونروا".فيما تقول عدة منظمات إغاثية أخرى، إن موظفين تابعين لها قتلوا في غارات جوية.والثلاثاء، أوقفت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" عملياتها في قطاع غزة، لافتة إلى أن القصف الذي تعرض له موظفوها تم بالرغم من أنها "نسقت تحركات القافلة" مع الجيش الإسرائيلي.من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه يجري "تحقيقا يتمتع بشفافية" في الحادثة، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الحادثة "لم تكن متعمدة".وأثناء تقييم خططها المستقبلية، حثت منظمات الإغاثة، السلطات الإسرائيلية على "الالتزام بالقوانين الدولية" التي تحمي العاملين في المجال الإنساني، حسب "نيويورك تايمز".وقال مايكل كابوني، مؤسس منظمة "Global Empowerment Mission"، وهي مجموعة مساعدات غير ربحية تقوم بتوزيع الخيام وأكياس النوم والمعدات الطبية والمواد الغذائية على الفلسطينيين في غزة: "يشعر الجميع بالخطر الآن".وكشف كابوني أنه يُعيد النظر في خطط السفر إلى غزة الأسبوع المقبل.وأضاف أن بعض الموظفين، الذين كانوا يتواصلون يوميا مع عمال "وورلد سنترال كيتشن" الذين لقوا حتفهم، "يريدون الآن حزم أمتعتهم والعودة إلى منازلهم"، على الرغم من عدم وجود خطط واضحة للمغادرة.وتابع: "يجب أن تكون هناك ضمانات لمجتمع المنظمات غير الحكومية الدولية، بأننا آمنون عند القيام بهذا العمل الذي نقوم به، وهو أمر بالغ الأهمية".وشدد كابوني على أنه "من غير المقبول أن يُقتل عمال الإغاثة، حتى بعد خضوعهم لقواعد تجنب الاشتباك التي تجريها الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تحمي العاملين في المجال الإنساني، من خلال إبلاغ الجيش بأنشطتهم".

بدورها، قالت المتحدثة باسم "يونيسف"، تيس إنغرام، المقيمة بشكل مؤقت في غزة، إن نظام الإخطار الذي كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة العمال "لا يعمل"، مما يجعلهم "عرضة للخطر".



وتابعت: "هذا يسلط الضوء على طبيعة الحياة هنا في غزة.. ليس فقط لعمال الإغاثة ولكن للجميع. لا يوجد مكان آمن، حتى عندما تفعل كل شيء بشكل صحيح".



وأشارت إنغرام أن الضربة الإسرائيلية "كانت لها آثار أوسع على قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات الغذائية".



وأضافت أن منظمة "وورلد سنترال كيتشن" لا تقوم بإطعام سكان غزة بشكل مباشر فحسب، بل أيضا تقوم بتزويد المستشفيات بالوجبات الغذائية.



وتأمل إنغرام، حسب "نيويورك تايمز"، في أن يدفع الحادث العالم إلى "الاعتراف بأن ما يحدث هنا (في غزة) ليس على ما يرام".



"من أخطر الأماكن في العالم"

من جانبها، قالت أسيل بيضون، المتحدثة باسم منظمة "العون الطبي للفلسطينيين"، وهي مجموعة بريطانية، إن منظمتها "تشعر بالقلق إزاء سلامة مهمتها الطبية إلى غزة"، والتي من المقرر أن تصل في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وكان قد أصيب عدد من أعضاء فريق منظمة "العون الطبي للفلسطينيين" في غارة إسرائيلية في يناير الماضي، وفق بيان سابق صادر عن المنظمة.



وذكرت بيضون، المقيمة في الضفة الغربية المحتلة: "كنا نظن أن السيارات المدرعة وقواعد تجنب الاشتباك من شأنها أن تحمي الأطباء بالفعل. لكننا الآن لا نعرف كيف نحمي بعثاتنا وزملائنا".