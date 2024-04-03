نتنياهو تحت المجهر من جديد... شبهات هدر مال عام تحوم حوله

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أصدر مراقب الدولة في إسرائيل، متنياهو إنغلمان، تقريرا ينتقد من خلاله بشدة أسلوب إدارة وتصريف أمور المساكن الرسمية لرؤساء الوزراء، معتبرا أن الأمر ينطوي على "فضيحة وهدر للمال العام".وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية "مكان"، أن التقرير الخاص لإنغلمان، الذي نشر الثلاثاء، خلص إلى أن "بناء وحماية مقر إقامة رئيس الوزراء يشهد على عدم الكفاءة وعلى إهدار المال العام. وهذا سلوك فاضح. ما من تفسير للفشل في بناء مقر إقامة لرئيس وزراء إسرائيل طوال عقد كامل".وأوضح التقرير أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "أنفق في السنوات الأخيرة حوالي 56 مليون شيكل (15 مليون دولار) على بناء وحماية مهاجع خاصة لرؤساء الوزراء (بنيامين نتانياهو 27 مليون شيكل)، نفتالي بينيت 25 مليون شيكل)، ويائير لابيد 4 ملايين شيكل)".وفيما يتعلق بنتانياهو، قال إنغلمان إنه "لم يتلق تفسيرا" عن سبب "إنفاق الملايين من أجل تحصين مساكنه الخاصة، بينما المسكن في شارع (عزا) لا يلائم تهديدات الحرب".من جانبه، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن التقرير "يثير تساؤلا محوريا: لماذا كان يجب هدم المسكن الرسمي في شارع (بلفور)، ولماذا اختار بينيت أن يقطن في مسكنه الرسمي في مدينة رعنانا لعام كامل، قبل أن يهدم لبيد المسكن في العاصمة".