معلومات جديدة عن هجوم كروكوس.. الـ "سي آي إي" أبلغت موسكو بالمكان!

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كشف مسؤولون أميركيون أن تحذيرا من الـ"سي آي إي" أرسل إلى الجهات الروسية المعنية قبل وقوع هجوم "كروكوس" الذي خلف أكثر من 150 قتيلاً، وحدد بدقة مكانه.كما أوضحوا أن زمان الهجوم لم يكن دقيقاً لكنه ألمح إلى احتمال وقوعه خلال أيام، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز".حتى إن السفارة الأميركية نبهت مواطنيها في السابع من آذار من احتمال وقوع هجمات إرهابية خلال اليومين المقبلين.معلومات دقيقةفبفضل المعلومات الدقيقة التي تجمعها الاستخبارات الأميركية حول تحركات داعش- خراسان، تمكنت واشنطن من تحذير كل من روسيا وإيران، الخصمين السابقين، وإبلاغهما بأهداف محددة كان التنظيم الإرهابي يخطط لضربها.ولكن في كلتا الحالتين لم يتم الالتفات إلى تلك التحذيرات بالشكل الكافي.علماً أن بعض المسؤولين الغربيين أوضحوا أن روسيا أولت بعض الاهتمام للتحذير الذي وجهته وكالة المخابرات المركزية، واتخذت خطوات للتحقيق فيه."فشل المخابرات الروسية"لكن ما حصل لاحقا أثار تساؤلات حول سبب فشل المخابرات الروسية في منعه أو أقلها اتخاذ اجراءات أمنية أعلى مستوى.لاسيما أنه حين وقع الهجوم في ذلك المجمع بضواحي موسكو، لم تكن هناك إجراءات أمنية إضافية في عين المكان.ما دفع بالمسؤولين الغربيين إلى الاعتقاد بأن موسكو ربما اعتبرت الإشعار الأميركي كاذبا.أتت تلك المعلومات بعدما اعتبر سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسية، في تصريحات أمس الثلاثاء أن التحذير الأميركي كان "عامًا للغاية"، ولم يسمح للسلطات الأمنية بتحديد المهاجمين المحتملين. (العربية)