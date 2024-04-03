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عربي-دولي

رئيس الوزراء البولندي يعلّق على هجوم اسرائيل على عمال الإغاثة

Lebanon 24
03-04-2024 | 04:08
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أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في غزة، من بينهم بولندي، ورد فعل إسرائيل عليه، يضع التضامن مع هذا البلد "أمام امتحان"، بحسب ما نقلت"فرانس برس".
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وصرّح توسك عبر منصة "إكس" متوجّها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والسفير الإسرائيلي في وارسو "اليوم تضعان هذا التضامن أمام امتحان. الهجوم المأسوي على المتطوعين ورد الفعل عليه يثيران غضبا مفهوما".

 
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