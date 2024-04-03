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عربي-دولي
الاحتجاجات عنيفة: رئيس الشاباك يحذر من التظاهرات.. ووزير التراث يطالب بإقالته
Lebanon 24
03-04-2024
|
04:25
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أعلن رئيس جهاز الشاباك رونين بار اليوم الأربعاء ان ما يحدث من احتجاجات عنيفة في إسرائيل يمكن أن يقود لمنحنى خطر لا يجب الانزلاق إليه.
اشتباكات عنيفة
كما اعتبر أن "الخطاب العنيف على الإنترنت وبعض المشاهد التي رأيناها الليلة الماضية في القدس، يتجاوز الاحتجاج المقبول، ويضر بالقدرة على الحفاظ على النظام العام"
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ونبه أيضا إلى أن تلك التظاهرات يمكن أن تؤدي إلى اشتباكات عنيفة مع سلطات إنفاذ القانون، وتعطيل قدرتهم على القيام بعملهم وحتى التسبب في ضرر للأفراد الخاضعين للحماية، وفق ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
إلى ذلك، شدد على أن "هناك خط واضح بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج العنيف وغير القانوني، محذرا من الانزلاق نحو مناح خطيرة.
في المقابل، طالب وزير التراث المتطرف، عميحاي إلياهو، بإقالة رئيس الشاباك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها القدس.
وشارك آلاف الإسرائيلية أمس الثلاثاء في احتجاجات وتظاهرات بالقدس للضغط على نتنياهو وحثه على ابرام صفقة تطلق سراح الأسرى ابالغ عددهم ما يقارب 130،وفق تقديرات إسرائيلية.
جو من الغضب
فيما اندلعت بعض الاشتباكات مع القوى الأمنية، وسط جو من الغضب الذي يسود اوساط العديد من الإسرائيليين الذين يلقون باللوم على رئيس الحكومة في فشله التوصل لاتفاق حول المحتجزين في غزة، فضلا عن طريق إدارته للحرب. (سكاي نيوز)
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