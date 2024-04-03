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عربي-دولي

وفاة مؤذن أثناء رفعه أذان الفجر!

Lebanon 24
03-04-2024 | 05:08
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مسجد الحبشي في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة المصرية، كان شاهدا فجر اليوم الأربعاء على وفاة مؤذنه الشهير "عم طه صنيدق".

وكان المؤذن توفى أثناء قيامه بأذان الفجر، بعد أن أعلن للمصلين دخول وقت الإمساك بقوله "ارفع الميه وانوي الصيام" إلا أنه سقط مغشيًا عليه، ليكتشف المصلون أنه فارق الحياة.
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واعتبر الأهالي ومعارف عم طه أن وفاته في المسجد أثناء أذان الفجر من علامات حسن الخاتمة، وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة دمنهور بعد إعلان وفاة مؤذن مسجد الحبشي داخل المسجد، بعد إعلانه للمصلين دخول وقت الإمساك وبدء الصيام. (العربية)

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