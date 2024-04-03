إنخفاض الدين الخارجي الروسي إلى أدنى مستوى منذ 2007

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سجّل الدين الخارجي الروسي أدنى مستوى له منذ 2007.وأفاد المركزي الروسي بأن الدين الخارجي بلغ حتى مطلع كانون الثاني الماضي 316.8 مليار دولار، حيث تراجع بواقع 68.2 مليار دولار أو بنسبة 17.7% على مدار العام الماضي.وبناء على البيانات فإن المبلغ المستحق على المركزي الروسي والبنوك الأخرى في روسيا لم يتغير خلال العام 2023 وبقي عند 94.7 مليار دولار، في حين تراجع الدين الحكومي بنسبة 29% من 46.1 مليار دولار إلى 32.7 مليار دولار.وحسب التقرير فإن قطاعات الاقتصاد باستثناء المصارف خفضت إجمالي ديونها الخارجية بنسبة 22.6% إلى 189.4 مليار دولار.وبلغ الدين الخارجي الروسي مستوى تاريخيا تجاوز 700 مليار دولار عام 2014، لكن المؤسسات الروسية بدأت خفض الالتزامات بشكل مكثف لتسجل في 2023 أدنى مستوى لها منذ 2007. (روسيا اليوم)