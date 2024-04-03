فاجأت الجميع... شاهدوا بالفيديو ما فعلته مذيعة أثناء الزلزال المُدمّر الذي ضرب تايوان!

انتشر فيديو لمذيعة كانت تتحدّث عن الزلزال الذي ضرب تايوان، قبل أن يبدأ الاستوديو بالاهتزاز بالكامل.

واللافت أنّ المذيعة أكملت الحديث والشرح، ولم تتوقف للحظة، رغم خطورة الوضع في الاستوديو، واحتمالية تساقط أجزاء مكوناته عليها، واكتفت بالاستناد على الشاشة، إلى حين توقف الزلزال.

وقالت الحكومة التايوانية إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة هوالين الجبلية، ذات الكثافة السكانية المنخفضة، بشرق البلاد حيث كان مركز الزلزال، كما أصيب أكثر من 50. وأفادت بانهيار ما لا يقل عن 26 مبنى، أكثر من نصفها في هوالين، فيما حوصر نحو 20 شخصاً وما زالت أعمال الإنقاذ مستمرة. (عري بوست)