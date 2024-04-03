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عربي-دولي

ارتفاع عدد الشهداء في غزة.. وهذا ما سجلته الأرقام

Lebanon 24
03-04-2024 | 05:42
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ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي 5 مجازر، ضد عائلات فلسطينية في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 59 شهيدا و83 جريحا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
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وأضافت  في بيان اليوم الأربعاء، أن ما لا يقل عن 32975 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب 75577 آخرون في الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، لافتة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 من ناحيته، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس، إن عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بداية الحرب على غزة، ارتفع إلى 140 صحفياً. (سكاي نيوز)
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