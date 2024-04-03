صحيفة تعترف: دخول الجيش الإسرائيليّ إلى رفح لن يضمن الفوز

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وفي مقال نشر على صفحاتها اليوم الأربعاء، اعتبرت "هآرتس"، أنه، وبعد الدخول المفترض إلى رفح، وبعد "القتل المكثف" الذي يمكن لإسرائيل القيام به، فإنّ حماس ستبقى محتفظة بما بين 40،000 و50،000 عنصر مقاتل، وهذا العدد، بحسب الصحيفة، سيشكّل "تهديداً دائماً لأي قوة عسكرية ستبقى في قطاع غزة".وتضيف "هآرتس" أن الوضع في قطاع غزة سيتحول، في أفضل أحواله بالنسبة إلى إسرائيل، إلى وضع شبيه بالضفة الغربية، "فيكفي مقاتل يحمل سلاحاً واحداً أو فتاة تحمل مقصاً أو سكيناً لزعزعة الشعور بالأمان".وختمت "هآرتس" تقريرها متسائلة عن الثمن الذي يمكن أن تدفعه "إسرائيل" عند دخولها إلى رفح.وفي السياق نفسه، أكدت وكالات الاستخبارات الأميركية في تقريرٍ مشترك مطلع آذار الفائت أنّ حماس قد تقاوم لسنوات رغم الحرب، و"من المرجح أن يكون للصراع في غزة تأثير في مدى الأجيال".وأكد رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي، مارك وارنر، في جلسة استماع لرؤساء أجهزة الاستخبارات الأميركية أنّ "حرب إسرائيل ضد حماس أظهرت صعوبة استخدام القوة العسكرية وحدها للقضاء على جهة غير حكومية متجذرة في السكان المدنيين، وخصوصاً أنها بارعة جداً في استخدام الأنفاق تحت الأرض".