للمرّة الأولى منذ 12 عاماً.. أردوغان إلى العراق وهذا موعد الزيارة

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة العراق في 22 نيسان الجاري للمرّة الأولى منذ 12 عاماً، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام تركية.



وذكرت قناة A Haber التركية أنه "تم التحضير للزيارة إلى بغداد بشكل نشط، خلال الأسابيع القليلة الماضية".

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ومن المقرّر أن يتم خلال مفاوضات أردوغان في العراق، التوقيع على حزمة من الاتفاقيات والمذكرات، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب، وفق القناة التركية.



كما من المقرّر أن يزور أردوغان الولايات المتحدة في أيار، حيث يعتزم الاجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 9 أيار.



كذلك في شهر أيار، سيزور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا للقاء أردوغان.