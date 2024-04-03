Advertisement

عربي-دولي

للمرّة الأولى منذ 12 عاماً.. أردوغان إلى العراق وهذا موعد الزيارة

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1182623-638477463336057032.jpg
Doc-P-1182623-638477463336057032.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة العراق في 22 نيسان الجاري للمرّة الأولى منذ 12 عاماً، بحسب ما أعلنته وسائل إعلام تركية.

وذكرت قناة A Haber التركية أنه "تم التحضير للزيارة إلى بغداد بشكل نشط، خلال الأسابيع القليلة الماضية".
Advertisement
 
ومن المقرّر أن يتم خلال مفاوضات أردوغان في العراق، التوقيع على حزمة من الاتفاقيات والمذكرات، بما في ذلك في مجال مكافحة الإرهاب، وفق القناة التركية.

كما من المقرّر أن يزور أردوغان الولايات المتحدة في أيار، حيث يعتزم الاجتماع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في 9 أيار.

كذلك في شهر أيار، سيزور كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا للقاء أردوغان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2024-04-03
08:41 | 2024-04-03
08:34 | 2024-04-03
08:11 | 2024-04-03
08:00 | 2024-04-03
07:36 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24