الحرس الثوري الإيراني يهدّد إسرائيل: ستتلقى ضربات أكثر فتكاً!

قال المتحدث باسم الحرس الثوري في إيران العميد رمضان شريف، إنّ إسرائيل تحاول الانتقام لخسائرها في عملية "طوفان الأقصى" عبر اغتيال القادة.

وفي تصريح له، قال شريف إن "إسرائيل ستتلقى ضربات أكثر فتكاً"، وأضاف: استشهاد قادتنا في حرس الثورة يزيد من عزيمتنا لمواجهة الإسرائيليين الذين يُعتبرون أعداء البشرية. اليهود اليوم يعادون هذا الكيان الخبيث، والرأي العالمي اليوم يطالب بإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني ومناصرته".

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ولفت شريف إلى أنّ مجاهدي حركتي المقاومة الفلسطينية، حماس والجهاد، دافعوا بشجاعة عن القضية الفلسطينية، وحققوا إنجازات مهمة في هذه الأشهر الستة، مبيناً أنّ "الإسرائيليين يواصلون سياساتهم المجنونة الوحشية منذ 6 أشهر ولكن دون تحقيق أي هدف".