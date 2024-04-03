دولة تعلن رفضها التطبيع مع إسرائيل.. من هي؟

أكدت إندونيسيا، أمس الثلاثاء، رفضها تطبيع العلاقات مع إسرائيل واستمرار دعمها للشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال.



وجاء ذلك خلال اجتماع لوزيرة الخارجية ريتنو مرسودي مع السفراء العرب في جاكرتا لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2728، ودعم الأونروا والعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

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وأشارت مارسودي خلال حديثها في برنامج عن فلسطين في مجلس الشعب الاستشاري الإندونيسي إلى استمرار دعم بلادها للشعب الفلسطيني، معتبرة أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة غير مسؤولة.



ولفتت إلى إندونيسيا تظل ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحق والعدالة والإنسانية، معربة عن أملها في استمرار هذا الموقف في المستقبل، مشيرة إلى أهمية أن يحقق الشعب الفلسطيني حقوقه ويشهد استقلال دولته.



وأكدت الوزيرة أن بلادها تواصل تقديم الدعم الإنساني إلى الدول والمناطق المحتاجة بحسب قدراتها واستطاعتها، وآخر هذه المساعدات كانت إرسال الجيش الإندونيسي مساعدات جوية وبحرية إلى غزة.



وسجلت هيئة عاملي الزكاة الوطنية الإندونيسية تبرعات كبيرة من المواطنين الإندونيسيين بقيمة 15.6 مليون دولار، وتم إرسال 4400 طن من المساعدات إلى غزة. وهذه الأرقام لا تشمل المساعدات التي أرسلتها جمعيات إنسانية أهلية ومجتمعية أخرى.



وعبرت مرسودي عن شكرها العميق للشعب الإندونيسي على دعمهم وتضامنهم المستمر مع الشعب الفلسطيني، سواء من خلال التبرعات المالية أو التعبير عن المواقف المتضامنة، قائلة بأنه كان هناك "توحد ووضوح وثبات" في الموقف الشعبي والرسمي. وجاء ذلك خلال اجتماع لوزيرة الخارجية ريتنو مرسودي مع السفراء العرب في جاكرتا لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة والجهود الرامية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2728، ودعم الأونروا والعضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.وأشارت مارسودي خلال حديثها في برنامج عن فلسطين في مجلس الشعب الاستشاري الإندونيسي إلى استمرار دعم بلادها للشعب الفلسطيني، معتبرة أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل يعد خطوة غير مسؤولة.ولفتت إلى إندونيسيا تظل ملتزمة بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحق والعدالة والإنسانية، معربة عن أملها في استمرار هذا الموقف في المستقبل، مشيرة إلى أهمية أن يحقق الشعب الفلسطيني حقوقه ويشهد استقلال دولته.وأكدت الوزيرة أن بلادها تواصل تقديم الدعم الإنساني إلى الدول والمناطق المحتاجة بحسب قدراتها واستطاعتها، وآخر هذه المساعدات كانت إرسال الجيش الإندونيسي مساعدات جوية وبحرية إلى غزة.وسجلت هيئة عاملي الزكاة الوطنية الإندونيسية تبرعات كبيرة من المواطنين الإندونيسيين بقيمة 15.6 مليون دولار، وتم إرسال 4400 طن من المساعدات إلى غزة. وهذه الأرقام لا تشمل المساعدات التي أرسلتها جمعيات إنسانية أهلية ومجتمعية أخرى.وعبرت مرسودي عن شكرها العميق للشعب الإندونيسي على دعمهم وتضامنهم المستمر مع الشعب الفلسطيني، سواء من خلال التبرعات المالية أو التعبير عن المواقف المتضامنة، قائلة بأنه كان هناك "توحد ووضوح وثبات" في الموقف الشعبي والرسمي.

كذلك، أعربت عن أملها في استمرار هذا الدعم والتوحد في المستقبل، مؤكدة أن الطريق قد يكون صعباً وطويلاً، ولكنها تؤكد عزم بلادها على دعم الشعب الفلسطيني في نضالهم من أجل الحرية والعدالة.



وشددت مارسودي على ضرورة وقف الحرب وتحسين الأوضاع في غزة، مشيرة إلى أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يجعلها مجرد أوراق مكتوبة دون قيمة فعلية، معتبرة ذلك تجاهلا لحقوق الشعب الفلسطيني.



وأشارت مرسودي إلى أن إندونيسيا واصلت جهودها الدبلوماسية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك التواجد في المحكمة الدولية لتحقيق العدالة ودعم تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.