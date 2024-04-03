بالأسماء... 18 شخصيّة إيرانية بارزة اغتالتها إسرائيل في سوريا تعرفوا إليها

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ذكرت "العربية"، أنّه بـ6 صواريخ أطلقتها مقاتلات "إف-35"، وجّهت إسرائيل قبل يومين ضربة تكاد تكون الأقوى منذ أشهر ضد القوات الايرانية، باستهداف مبنى القنصلية الايرانية في حيّ المزّة في دمشق ما أدى لمقتل العميد محمد رضا زاهدي أحد قادة فيلق القدس في الحرس الثوري ونائبه، ومعهما 5 عناصر آخرين.لكن هذه ليست المرة الأولى، فالضربة ليست بجديدة باعتبار أن الجيش الإسرائيلي ومعه الحليف الأميركي قصفا في الماضي، العديد من "الأهداف الإيرانية" في سوريا والعراق، واستهدفا شخصيات كثيرة.فقد أبرزت تقارير رسمية إيرانية، قائمة بالاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في سوريا واستهدفت عناصر وقيادات من الحرس الثوري منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الاول، وفقا لصحيفة "إطلاعات" الحكومية.وتبيّن وفق التقرير أن إسرائيل اغتالت منذ 2 كانون الأول 2023 وحتى 2 نيسان 2024، 18 عنصراً من قوات الحرس الثوري بينهم قيادات عسكرية بارزة.ففي 2 كانون الأول من عام 2023، اغتالت إسرائيل عنصرين من فيلق القدس هما العميد بناه تقي زاده والعميد محمد علي عطائي بعد استهدافهما في العاصمة دمشق بغارة جوية".وفي 25 من الشهر ذاته، اغتيل العميد سيد رضى موسوي أحد القادة البارزين في قوات فيلق القدس في سوريا بعد استهدافه بطائرة مسيّرة في محل إقامته بالعاصمة دمشق.أما في 20 كانون الثاني 2024، فجرى اغتيال 5 من عناصر فيلق القدس بعد استهداف مقر لهم في دمشق وهم العميد حجت الله اميدوار والجنرال علي نجاد آغا زاده وحسين محمدي وسعيد كريمي ومحمد أمين صمدي، وكان أبرزهم العميد حجت الله اميدوار الذي كان يتولى مسؤولية استخبارات فيلق القدس بسوريا.كذلك جرى اغتيال سعيد علي دادي أحد عناصر الحرس الثوري في 2 من شباط الماضي، وذلك بعدما تم استهدافه بغارة جوية إسرائيلية في دمشق".أيضاً في الأول من آذار الماضي، اغتيل أحد عناصر الحرس الثوري المدعو رضا زارعي في هجوم جوي إسرائيلي على مدينة حمص السورية، وفي 26 من الشهر ذاته تم اغتيال بهروز وحيدي أحد عناصر فيلق القدس في هجوم جوي استهدفه خلال تواجده في مدينة دير الزور شرقي سوريا.إلى أن هاجمت إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الأول من نيسان الجاري وقتلت 7 من المستشارين الإيرانيين من بينهم ضباط كبار وهم كل من العميد محمد رضا زاهدي، والعميد محمد هادي حاجي رحيمي، وحسين أمان اللهي، ومهدي جلادتي، ومحسن صداقت، وعلي أغا بابائي، وعباس صالحي روز بهاني. (العربية)