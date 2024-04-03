في دولة عربيّة... سائق "تاكسي" تحرّش بسائحة بريطانية!

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تحرش سائق تاكسي مصري بسائحة تحمل الجنسية البريطانية، في القاهرة.وفي التفاصيل، قالت السيّدة البريطانيّة لأجهزة الأمن إنّ سائق التاكسي بدأ ينظر إليها نظرات مريبة وهي تجلس بجواره، ثم بدأ يداعب منطقة معينة من جسده وطلب منها هاتفها المحمول لكنها رفضت وطلبت منه أن يتركها تنزل من التاكسي، وعندما صرخت بصوت عال تركها تنزل.وأضافت في التحقيقات أنها التقطت رقم التاكسي وتوجهت لقسم شرطة قصر النيل لتحرير محضر تتهم فيه السائق بالتحرش بها.وبإجراء التحريات والبحث، تمّ توقيف سائق التاكسي، وأُحيل إلى التحقيق. (العربية)