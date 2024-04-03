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سفيرة إسرائيل في موسكو: ما قصفناه في دمشق ليس قنصلية

Lebanon 24
03-04-2024 | 06:53
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قالت السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمونا هالبرين إن إسرائيل مستعدة لأي رد إيراني على استهداف قنصلية طهران في دمشق.

وفي تصريح له، اليوم الأربعاء، ذكرت هالبرين أن "تاريخ إسرائيل يثبت دائماً أنه عندما تتعرض للتهديد يجب أن تأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وأن تكون على استعداد". 
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في الوقت نفسه، لم تعلق هالبرين على حادثة الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، مضيفة: "لن أعلق على ذلك، لكن يمكنني القول إنها لم تكن السفارة أو القنصلية بل مبنى قريب".

واستهدف الطيران الإسرائيلي مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة، ومقتل كل من كان بداخل المبنى.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عميدين في صفوفه (العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي)، و5 من الضباط المرافقين لهما.

وشددت طهران على أنه يجري التحقيق في أبعاد الهجوم، محذرة من أن "المسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الإسرائيلي المعتدي".
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