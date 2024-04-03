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عربي-دولي

صور لمسؤولين إسرائيليين تنتشر في قلب طهران... ما القصة؟

Lebanon 24
03-04-2024 | 07:13
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بعد التهديدات الرسمية التي صدرت على لسان مسؤولين إيرانيين لا سيما المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي تتوعد إسرائيل بأن الغارة التي استهدفت قنصلية إيران في دمشق لن تمر دون عقاب، جاءت المطالبات الشعبية بالانتقام.
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فقد انتشرت صور لمسؤولين إسرائيليين في قلب العاصمة الإيرانية كتب عليها "سننتقم"، ومن أبرز المسؤولين الذين نشرت صورهم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي والمتحدث باسم الجش دانيال هاغاري. (العربية)
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