قتلى وعدد كبير من الجرحى بزلزال هو الأعنف بتايوان منذ 25 عاماً.. وفيديوهات توثق الذعر!

قتل 9 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 800 بجروح اليوم الأربعاء، في زلزال قوي بتايوان ألحق أضرارا بعشرات المباني، ودفع السلطات لإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي.

ووقع الزلزال تحت البحر قبالة ساحل مقاطعة هوالين الواقعة في شرق تايوان، قبيل الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، واختلفت تقديرات قوته باختلاف وكالات الرصد الزلزالي، حيث قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بـ7.4 درجات.

BREAKING: Multiple buildings collapse after quake hits eastern Taiwan. Horrible scenes following #Tsunami Warning earthquake in #Taiwan



A 7.4-magnitude earthquake strikes off Taiwan's eastern coast, sparking tsunami warnings and causes landslides in eastern Taiwan.… pic.twitter.com/Yu9yrBScql — Barister Sidra Qayyum (@Shr_9998) April 3, 2024 Advertisement



وألغت وكالة رصد الزلازل الفلبينية تحذيرا من تسونامي، حيث قالت في بيان: "بناء على البيانات المتاحة من محطات مراقبة مستوى سطح البحر لدينا التي تواجه المنطقة المركزية، لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في مستوى سطح البحر منذ الساعة 07:58 صباحا (23:58 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) حتى هذا الإلغاء".



وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أيضا مستوى تحذيرها، مشيرة إلى أنه من الممكن تسجيل أمواج يصل ارتفاعها إلى متر 3.3 أمتار في المنطقة بعد الزلزال.



وحذرت في السابق من أن الحد الأقصى المقدر لارتفاع تسونامي يبلغ 3 أمتار. وقال مسؤول في الوكالة: "يرجى تجنب الاقتراب من البحر أو الدخول إليه حتى يتم رفع التحذير" وألغت وكالة رصد الزلازل الفلبينية تحذيرا من تسونامي، حيث قالت في بيان: "بناء على البيانات المتاحة من محطات مراقبة مستوى سطح البحر لدينا التي تواجه المنطقة المركزية، لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في مستوى سطح البحر منذ الساعة 07:58 صباحا (23:58 بتوقيت غرينتش الثلاثاء) حتى هذا الإلغاء".وخفضت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أيضا مستوى تحذيرها، مشيرة إلى أنه من الممكن تسجيل أمواج يصل ارتفاعها إلى متر 3.3 أمتار في المنطقة بعد الزلزال.وحذرت في السابق من أن الحد الأقصى المقدر لارتفاع تسونامي يبلغ 3 أمتار. وقال مسؤول في الوكالة: "يرجى تجنب الاقتراب من البحر أو الدخول إليه حتى يتم رفع التحذير"

بدوره، قالت إدارة رصد الزلازل الصينية، إنه حدث أكثر من 11 هزة أرضية بقوة أكثر من 4 درجات في الجزيرة.



وأرسلت السلطات التايوانية قرابة الساعة 1014 رسالة تحذيرية إلى السكان تبلغهم فيها بأن "التسونامي الناجم عن الزلزال وصل تدريجيا إلى ساحل تايوان".



وأضافت "نطلب من سكان المناطق الساحلية توخي الحذر واتخاذ احتياطات صارمة والانتباه إلى المخاطر الناجمة عن أي ارتفاع مفاجئ للأمواج".