مُحاولة قتل... إمرأة حاولت تسميم زميلتها في العمل بسبب "الإجازة"!

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أثار مقطع فيديو متداول في الصين موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق محاولة ارتكاب جريمة قتل.ويظهر المقطع امرأة بسترة سوداء تقترب من مكتب زميلتها، وتفتح زجاجة صغيرة وتصبّ مادة تشبه المسحوق في المشروب الموجود على سطح المكتب قبل أن تغادر بسرعة.ووفق المعلومات، أرادت المرأة قتل زميلتها في العمل، لمنعها من أخذ "إجازة أمومة"، بحسب وسائل إعلام محلية.ولاحظت المجني عليها أن مذاق مشروبها غريب، فشكت في مذاق إمدادات المياه في المكتب، فلجأت إلى المياه المعدنية، لكنها لاحظت استمرار مذاقه الغريب.لكن صديقة لفتت نظرها إلى احتمال عبث شخص ما بمشروبها، فقررت استخدام جهازها "الآيباد" لتصوير مكتبها بالفيديو، فتبيّن أن زميلتها دست لها السم في المشروب محاولةً تسميمها.وبررت الزميلة فعلتها بأنها لم تكن تريدها أن تأخذ "إجازة أمومة" وتتحمل عبء العمل المتزايد بمفردها. (العربية)