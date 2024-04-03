دولة تُهدّد ألمانيا: سنُرسل 20 ألف فيل

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هدّد رئيس بوتسوانا بإرسال 20 ألف فيل إلى ألمانيا وسط نزاع حول استيراد الحيوانات المحنطة، والتي يتم اصطيادها كتذكارات لتعليقها على الجدران.وقال الزعيم الإفريقي موكجويتسي ماسيسي لصحيفة بيلد الألمانية اليومية إن فرض حظر على استيراد هذا النوع من الصيد لن يؤدي إلا إلى إفقار البوتسوانيين.وأكد ماسيسي أن بلاده "تود أن نقدم مثل هذه الهدية لألمانيا"، مضيفا أنه "لن يقبل بالرفض كإجابة"، بحسب تقرير لصحيفة "غارديان".كما أوضح أن جهود الحفاظ على البيئة أدت إلى زيادة كبيرة في أعداد الأفيال وأن الصيد وسيلة مهمة لإبقائها تحت السيطرة.وأشار ماسيسي للصحيفة الألمانية إلى أن قطعان الأفيال تسببت في أضرار للممتلكات وأكلت المحاصيل ودست السكان.وقال ماسيسي، الذي شهدت بلاده ارتفاع عدد الأفيال إلى نحو 130 ألفاً: "هذه ليست مزحة". (العربية)