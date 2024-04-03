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عربي-دولي

ما حقيقة إنتشار مرض خطير في مدرسة مصرية؟

Lebanon 24
03-04-2024 | 09:30
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كشفت مديرية الشؤون الصحية في محافظة الجيزة المصرية، اليوم الأربعاء، حقيقة انتشار الجدري المائي، بين طلاب إحدى المدارس في المحافظة.

وأكدت المديرية في بيان أنه تم تشكيل لجنة من قبل قسم الطب الوقائي بالإدارة الصحية للمرور على المدرسة، وتبين أن إجمالي عدد الطلاب بالمدرسة 2332 بكثافة 70 طالبا للفصل الواحد.
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وأشارت إلى أن عدد حالات اشتباه الجدري المائي التي تم اكتشافها أثناء مناظرة الأطفال في المدرسة حالة واحدة فقط ظهرت عليها الأعراض، وأثبتت الفحوصات أنها سليمة ومعافاة، مؤكدة أنه لا يوجد حالات جدري مائي بالمدرسة.

كما لفتت إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بالمدرسة، مشيرة إلى أنه تم عمل تثقيف صحي بالمدرسة، كما تم المرور على سجلات الأمراض المعدية بالمدرسة، وسجل تطعيمات المدرسة الخاص بالأطفال. (العربية)

عربي-دولي

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