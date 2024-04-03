بالفيديو... شلالات تنهمر من بناية بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان!

أظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الزال المدمر الذي ضرب تايوان صباح الأربعاء، حيث يعد الأقوى منذ ربع قرن.



ووقع الزلزال خلال ساعة الذروة الصباحية يوم الأربعاء، ما أسفر عن مصرع تسعة أشخاص والحاق أضرار ببنايات وطرق سريعة.



في العاصمة تايبيه تضررت بنايات قديمة بسبب الزلزال، واضطرت مدارسها إلى نقل تلاميذ المدارس لملاعب رياضية وزودتهم بخوذات أمان.

بعض الأطفال احتمى بالكتب المدرسية من الأجسام المتساقطة مع استمرار الهزات الارتدادية.



وفيما بعد، اكتشف ميل بناية مكونة من خمسة طوابق في مقاطعة هوالين، بالقرب من مركز الزلزال البحري، بزاوية 45 درجة، وانهار الطابق الأول منها.



ومن بين المشاهد كان انهمار مياه حمام السباحة فوق أحد البنايات الشاهقة في شكل شلالات، بسبب قوة الاهتزاز. (سكاي نيوز)