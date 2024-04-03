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عربي-دولي
بيسكوف: لم يتم بعد بحث حضور بوتين قمة العشرين في البرازيل
Lebanon 24
03-04-2024
|
10:25
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صرح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بأنه لم يتم بعد بحث حضور الرئيس فلاديمير بوتين قمة مجموعة العشرين المزمعة في البرازيل.
وذكرت صحيفة "فولها دي سان باولو" في وقت سابق، أن الحكومة البرازيلية تعمل على جعل زيارة بوتين إلى قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو خريف هذا العام ممكنة، على الرغم من مذكرة "الاعتقال" الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
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وشارك بوتين في قمة العشرين في تشرين الثاني 2023 عبر اتصال مرئي، في أول لقاء له مع الزعماء الغربيين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وتسلّمت البرازيل رئاسة مجموعة العشرين لعام 2024 بدلا من الهند ومن المقرر أن تعقد قمة لعام 2024 في الفترة من 18 إلى 19 تشرين الثاني في ريو دي جانيرو، على أن تتسلم جنوب إفريقيا رئاسة المجموعة لعام 2025، تليها الولايات المتحدة عام 2026. (روسيا اليوم)
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