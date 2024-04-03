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عربي-دولي

هنغاريا: نرفض أي قرارات لـ"الناتو" تُؤدّي للمواجهة مع روسيا

Lebanon 24
03-04-2024 | 10:49
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أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده ستعلن في اجتماع "الناتو" في بروكسل معارضتها أي مقترحات قد تؤدي إلى تصعيد النزاع في أوكرانيا.

وقال سيارتو: "ستعارض هنغاريا في اليومين المقبلين أي مقترحات يمكن أن تؤدي إلى التصعيد في أوكرانيا وتهدد باندلاع حرب عالمية".
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وأضاف: "لن ندعم أي اقتراح يمكن أن يجعل "الناتو" يقترب من الحرب أو أن يتحول من تحالف دفاعي إلى هجومي".

وشدد سيارتو في فيديو على "فيسبوك" على أن حلف "الناتو" يجب أن يلتزم بقراره عدم التورط في الأعمال العسكرية في أوكرانيا وعدم السماح بـ"مواجهة مباشرة مع روسيا".

وأشار إلى أن الحكومة الهنغارية تعارض الأعمال العسكرية في أوكرانيا وتدينها، ولكن على أي حال "هذه ليست حربا لهنغاريا أو حربا لحلف "الناتو".

وتابع: "نريد أن تبقى القرارات العامة التي اتخذناها منذ أكثر من عامين بالإجماع سارية المفعول، ووفقا لهذه القرارات فإن "الناتو" ليس طرفا في حرب أوكرانيا، ويجب علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لتجنب المواجهة المباشرة مع روسيا الآن ومستقبلا".

وأعرب سيارتو عن أسفه لتبني أعضاء الحلف نوايا وخططا ومقترحات مختلفة، ما قد يؤدي إلى "تجاوز بعض الخطوط الحمراء"، وهذه الخطط كانت متوقعة من خلال تصريحات السياسيين في أوروبا الغربية، والذين لم يعودوا يستبعدون في الأسابيع الأخيرة إرسال قواتهم إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم)
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