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عربي-دولي
إغلاق البرلمان النرويجي بعد تلقيه تهديدات.. هل كانت حقيقية؟
Lebanon 24
03-04-2024
|
10:59
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أغلق البرلمان النرويجي أبوابه اليوم الأربعاء بعد تلقيه تهديدين مساء الثلاثاء، حسب الشرطة.
ورسالة التهديد الأولى التي كانت عبر البريد الإلكتروني، "لم تؤخذ على محمل الجد"، لكن بعد تلقي تهديدات جديدة صباح اليوم الأربعاء، قررت الشرطة إغلاق المبنى الواقع في وسط العاصمة أوسلو.
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وقال مسؤول العمليات في شرطة أوسلو، سفين بييلاند، خلال مؤتمر صحافي: "هذا التهديد ليس مهما بحد ذاته لكن تمت صياغته بطريقة لا تسمح لنا بالمخاطرة والتعامل معه باستخفاف".
وأضاف: "لا يوجد شيء كارثي في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع القول ما إذا كانت هناك صلة بين التهديدين".
وبحسب وسائل إعلام نرويجية، فإن "هذه التهديدات تفيد بوجود قنابل"، وهي معلومات لم يؤكدها بييلاند.
وضربت الشرطة طوقا أمنيا حول البرلمان ومنع وصول العامة إليه لكن العمل داخله استمر بشكل طبيعي.
ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية حول التهديدين ودوافعهما وأصلهما.
وبعد وقت قصير، رفع الإغلاق وقال بييلاند، في منتصف النهار: "نحن الآن في مرحلة لا نعتقد فيها أن هذه التهديدات كانت حقيقية، لكن هذا لا يعني أنها غير جدية". (روسيا اليوم)
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