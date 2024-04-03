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محمد علي الحوثي: مازال لدينا الكثير من المفاجآت

Lebanon 24
03-04-2024 | 11:35
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أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أنه لا يزال لدى حركة "أنصار الله" الحوثية الكثير من المفاجآت العسكرية للدفاع عن اليمن ونصرة فلسطين.

وقال الحوثي في تصريح لقناة "المسيرة" الفضائية اليمنية اليوم، "احتلال العدو لجزء من أرضنا لم يعرقل هدفنا لنصرة فلسطين".

 وأضاف: "من سواحل البحر الأحمر أو من خارجها يمكننا تحقيق الأهداف التي نريدها دفاعا عن بلدنا ونصرة لفلسطين".

 وكشف: "ما يزال لدينا الكثير من المفاجآت العسكرية، وهناك عمليات عسكرية نتكتم عنها في إطار استراتيجية إعلامية محددة".

 وأشار إلى أنه "بفضل الله ومن خلال تطوير عمليات القوات المسلحة، أسقطنا الهالة الدعائية التي نسجتها أميركا حول نفسها وقدراتها التسليحية".

  ( روسيا اليوم)

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