بعد مكالمة هاتفية جمعت بين الرئيسين الأميركي والصيني.. مسؤولة أميركية في بكين قريبًا

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أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عن إجراء زيارة إلى الصين هذا الأسبوع بين 4 - 9 نيسان الحالي، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي والصيني بايدن وشي في أول محادثات بينها منذ تشرين الثاني.وستقضي يلين يومين في مدينة قوانغتشو، المركز التجاري والتصنيعي الجنوبي في الصين، ابتداء من 5 نيسان، قبل أن تتوجه إلى بكين لمدة يومين آخرين من المحادثات.وباعتبارها خبيرة اقتصادية عارضت مزايا التعريفات الجمركية، فقد تم استقبالها بشكل جيد من قبل المسؤولين الصينيين الذين اعتبروها صوت العقل داخل إدارة بايدن.وستشمل زيادة يلين لقاء نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وبعض المسؤولين الصينيين وكبار التنفيذيين في الشركات الأميركية.وقد تجري محادثات "صريحة" حول مخاوف إدارة بايدن بشأن تأثير الإنتاج الصناعي الزائد للصين على سلاسل التوريد العالمية لتكنولوجيا الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون.(العربية)