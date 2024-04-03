اقتحموا الكنيست.. أهالي الأسرى الإسرائيليين يصعّدون

اقتحم عدد من أفراد عائلات أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة للكنيست الإسرائيلي وهم يهتفون ويقطعون جلسة عامة.

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ونشر الكنيست، عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو لهم وهم يهتفون في الجزء المخصص للضيوف، دون وصول هتافهم إلى قاعة الكنيست نظرا لوجود ساتر زجاجي. ونشر الكنيست، عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو لهم وهم يهتفون في الجزء المخصص للضيوف، دون وصول هتافهم إلى قاعة الكنيست نظرا لوجود ساتر زجاجي.

وشوهد أفراد من أمن الكنيست وهم يتصدون للمقتحمين الذين كانوا يهتفون مطالبين بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، وقام الحارس بجمع المحتجين في المكان المخصص للضيوف.