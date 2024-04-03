Advertisement

عربي-دولي

اقتحموا الكنيست.. أهالي الأسرى الإسرائيليين يصعّدون

Lebanon 24
03-04-2024 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1182772-638477665524245637.jpg
Doc-P-1182772-638477665524245637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقتحم عدد من أفراد عائلات أسرى إسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، ظهر اليوم الأربعاء، جلسة للكنيست الإسرائيلي وهم يهتفون ويقطعون جلسة عامة.
 
Advertisement

ونشر الكنيست، عبر حسابه على منصة إكس، مقطع فيديو لهم وهم يهتفون في الجزء المخصص للضيوف، دون وصول هتافهم إلى قاعة الكنيست نظرا لوجود ساتر زجاجي.
 
 
وشوهد أفراد من أمن الكنيست وهم يتصدون للمقتحمين الذين كانوا يهتفون مطالبين بإبرام صفقة لإطلاق سراح الأسرى، وقام الحارس بجمع المحتجين في المكان المخصص للضيوف.
 
المصدر: الجزيرة نت
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:40 | 2024-04-03
14:20 | 2024-04-03
14:10 | 2024-04-03
14:00 | 2024-04-03
13:42 | 2024-04-03
13:35 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24