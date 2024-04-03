Advertisement

عربي-دولي

بولندا: مقتل عمّال "المطبخ العالمي" وضع التضامن مع إسرائيل في اختبار صعب

Lebanon 24
03-04-2024 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1182776-638477670798896641.png
Doc-P-1182776-638477670798896641.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الأربعاء، إن مقتل عمّال منظمة "المطبخ المركزي العالمي" في قصف إسرائيلي، "وضع التضامن بين وارسو وتل أبيب أمام اختبار صعب".

 وأضاف تاسك، في منشور على منصة إكس، أن من بين ضحايا القصف الإسرائيلي على قافلة "المطبخ العالمي"، مواطنين (اثنين) من بولندا.

 وتابع قائلا: "السيد رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، والسفير (الإسرائيلي لدى وارسو) ياكوف ليفني، لقد أظهر العديد من البولنديين تضامنهم مع إسرائيل بعد هجوم حماس. لكنكم اليوم تضعون هذا التضامن أمام اختبار صعب".

 وأشار تاسك، إلى أن قصف قافلة "المطبخ العالمي"، ورد فعل نتنياهو عليه، "أثارا الغضب" في بولندا.

 من جانبه، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي: "لا يمكن التغاضي عن هذا الوضع بالقول إن مثل هذه الأمور تحدث في الحرب، كما قال نتنياهو أمس (الثلاثاء)".

 وأشار سيكورسكي، إلى وجود مشكلة في قواعد الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق باستخدام الأسلحة.

 وتابع: "إذا كان صحيحاً أن القافلة تم استهدافها عمدا وتم التضحية بمدنيين بداعي وجود إرهابيين بينهم، فلا أعرف نظاماً يمكن فيه تبرير ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، فيجب على إسرائيل أن تعتذر وتدفع تعويضات لأسر الضحايا".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:32 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:14 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2024-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:40 | 2024-04-03
14:20 | 2024-04-03
14:10 | 2024-04-03
14:00 | 2024-04-03
13:42 | 2024-04-03
13:35 | 2024-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24