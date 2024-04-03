بلجيكا.. تحذير من مخاطر التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، الأربعاء، إن خطر انتشار الصراع في منطقة الشرق الأوسط أكبر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في تصريح لها قبيل مشاركتها باجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.

وأوضحت لحبيب، أن المشاركين في الاجتماع سيبحثون الوضع في منقطة الشرق الأوسط.

وأضافت أن "خطر انتشار الصراع أكبر من أي وقت مضى، ويشعر العديد من حلفائنا بالقلق بشأن الوضع الإنساني على الأرض".

وأردفت لحبيب، "كنت في زيارة إلى المنطقة الأسبوع الماضي، كنا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار على مدار أشهر، والقرار من الأمم المتحدة في هذا الاتجاه أيضا، لكن للأسف لا يأتي بأي نتائج على الأرض".

وتابعت "هذا الوضع يثير الشك حول قدراتنا الحقيقية لوقف العنف في المنطقة، ويثير التساؤل عن سبب اتهامنا بتطبيق معايير مزدوجة".

وردا على سؤال عن موعد اعتراف بلجيكا بفلسطين، قالت لحبيب، إن هناك اتفاقا حول هذا الموضوع، لكن "سيتم الإعلان عن القرار عندما يحين الوقت المناسب".

( الأناضول)