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عربي-دولي

التعاون الخليجي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء أزمة غزة

Lebanon 24
03-04-2024 | 12:40
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دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى التحرك لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ووقف "العدوان الإسرائيلي الذي تجاوز كل المواثيق الدولية".

 جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة حوارية مع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية لويجي دي مايو، ومشاركة عدد من المسؤولين الأوروبيين وكبار المختصين في العلاقات الدولية بالمجلس.

 وفي كلمته، أكد البديوي على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الخطير، الذي تجاوز وانتهك كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية"، حسب ما نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على موقعها الإلكتروني.

 وحذر البديوي من أن "الأوضاع الخطيرة في غزة وما آلت إليه أدت إلى اتساع رقعة عدم الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وأصبحت لتداعيتها آثار سلبية غير مسبوقة".

 واعتبر أن ذلك "يستوجب منا جميعا التعاون والتكاتف والعمل الجماعي لوقف هذه الأزمة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى "الحاجة الملحة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للمتضررين من الشعب الفلسطيني في القطاع".

( الأناضول)
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