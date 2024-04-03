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عربي-دولي

نقطة أسقطت هدنة غزة.. ما هي؟

Lebanon 24
03-04-2024 | 12:23
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أعلن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن نقطة الخلاف الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم، وهي عودة النازحين إلى بعض المناطق في القطاع.

وأوضح بن عبد الرحمن "نبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة لكن النتيجة بيد الأطراف"، معربا عن أمله بأن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مجددا التأكيد على موقف الدوحة الداعي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وعلى التزام بلاده" منذ البداية بعملية المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في قطاع غزة".(الحرة)
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المصدر: الحرة
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