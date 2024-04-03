نقل جثامين عمال الإغاثة الأجانب إلى خارج غزة عبر معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نقل جثامين موظفي منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الذين استهدفتهم غارة إسرائيلية قبل يومين وسط قطاع غزة، إلى معبر رفح البري.

وقال الهلال الأحمر، اليوم، إن عدد الجثامين التي وصلت إلى المعبر هم 6 جثامين.

من جهتها علقت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نبال فرسخ على حادث استهداف موظفي المنظمة قائلة: إن "صمت المجتمع الدولي يسمح بحدوث ذلك، ومن غير المقبول أن نرى عمال الإغاثة يفقدون حياتهم أثناء قيامهم بواجبهم"

وأضافت: "كم عدد الأشخاص الآخرين الذين يجب أن يقتلوا قبل أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير وضمان الحماية لعمال الإغاثة؟".

( روسيا اليوم)