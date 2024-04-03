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حماس: إسرائيل ماضية في حرب التجويع عبر منع وصول فرق "الأونروا" إلى غزة

Lebanon 24
03-04-2024 | 14:20
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استنكرت حركة حماس، الأربعاء، مواصلة إسرائيل منع فرق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من الوصول إلى شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية، معتبرة ذلك "إصرارا من قادة الاحتلال على مواصلة حرب التجويع الفاشية" ضد المدنيين الفلسطينيين.

 وقالت الحركة في بيان، إن "ما صرّحت به الوكالة الأممية اليوم عن مواصلة جيش الاحتلال منع وصول فرقها إلى شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية يؤكّد إصرار قادة الاحتلال الإرهابي على المضي في حرب التجويع الفاشية ضد المدنيين الفلسطينيين، وسياسة المنع والاستهداف الممنهج لكل وسائل إغاثتهم وإيصال المساعدات الأساسية إليهم".

 واعتبرت أن هدف إسرائيل من ذلك هو "عقاب الشعب الفلسطيني ودفعه إلى الهجرة عن أرضه، تحت وطأة المجاعة والمجازر المستمرة".

 وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التحرك الفوري والضغط" على إسرائيل لـ"إيقاف جريمتها المعلَنة (المتمثلة في) استخدام التجويع كسلاح ومنعه وصول المساعدات، واستهدافها عمال الإغاثة".

وأكدت على "ضرورة الوقوف في وجه استهداف إسرائيل لوكالة أونروا، واتخاذ خطوات فعلية لمحاسبتها على جرائمها المستمرة ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة، وضد كل قيم الإنسانية".

( الأناضول)
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