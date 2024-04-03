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عربي-دولي

إسرائيل تتأهبّ على كافة المستويات.. بانتظار الردّ الإيرانيّ

Lebanon 24
03-04-2024 | 14:10
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة يقظة مشددة في الداخل الاسرائيل تحسبا من رد إيران المحتمل على الهجوم على قنصليتها في دمشق.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إنه في إطار تقييم الوضع في الجيش، تقرر تعزيز وتجنيد جنود احتياط إلى أنظمة الدفاع الجوي".
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وقالت القناة 12 الإسرائلية: "يقظة مشددة في إسرائيل تحسبا من رد إيراني على عملية الاغتيال في دمشق".

بالتوازي، يشهد سلاح الجو الإسرائيلي حالة تأهب قصوى بكل أذرعه من الطائرات الحربية واستعدادها للتصدي عبر منظومات الدفاع الجوي.

على الجانب الآخر، توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، بأن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، الاثنين، "لن يمر دون رد"، حسبما نقلت وكالة تسنيم الإيرانية.

بدورها، أبلغت الولايات المتحدة، إيران، بأن واشنطن "ليس لها أي علاقة" أو "معرفة متقدمة" بالضربة الإسرائيلية على مجمع دبلوماسي في سوريا، وفق ما أورده موقع "أكسيوس" الأميركي.

 وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي للموقع، إن الولايات المتحدة "لم يكن لها أي دور في الضربة الإسرائيلية، ولم نكن على علم بها في وقت مبكر. أبلغنا طهران بهذا مباشرة".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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