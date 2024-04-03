الصحة العالمية: وفاة 27 طفلًا فى غزة بسبب سوء التغذية

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن 27 طفلا توفوا في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بسبب سوء التغذية.

وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة إكس، الأربعاء، أن هذا العدد سيرتفع أكثر إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار على الفور.

وشدد على ضرورة إحلال الأمن في عموم القطاع من أجل زيادة توزيع المساعدات الإنسانية للسكان.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات برا إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

( الأناضول)