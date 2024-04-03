مشاورات مصرية - أميركية حول حرب السودان

بحث مساعد وزير الخارجية المصري مدير إدارة السودان وجنوب السودان، يوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية المصرية مع المبعوث الأميركي للسودان توم بيرييلو، يرافقه سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى، الجهود المبذولة لوقف الحرب في السودان.

تناول اللقاء، وفق بيان للخارجة المصرية، "الجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق وحفاظًا على أمن وسلامة المدنيين، إلى جانب إمكانية فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسودانيين، مع تسليط الضوء على الدور المحوري لمصر ودول الجوار في هذا المجال".

واستعرض البيان الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الإنساني الدولي لدعم السودان ودول الجوار، والذي ستستضيفه باريس يوم 15 نيسان الجاري، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة واسعة من الدول الراعية لجهود السلام في السودان والمانحين والمنظمات الدولية.

وقد اتفق الجانبان بحسب البيان المصري على" مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة القادمة، وتقديم كافة سبل الدعم، وبما يساهم في تجاوز السودان للمرحلة الدقيقة والحرجة التي يمر بها."

( سكاي نيوز)