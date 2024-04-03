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تأجيل زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي للسعودية

Lebanon 24
03-04-2024 | 15:30
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن مستشار الأمن القومي جيك ساليفان أجّل رحلته المقررة إلى السعودية هذا الأسبوع.

وأوضح كيربي أن ساليفان قام بتأجيل زيارته للسعودية لأنه "يتعافى من تعرضه لكسر في ضلعه".

 وقال كيربي في إيجاز صحفي: "كان جيك يخطط للتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع، وقد تم تأجيل الزيارة"، مضيفا: "إنه يتعافى من ضلع مكسور وقد أثر ذلك على قدرته على السفر".

 وفي رده على سؤال من شبكة "CNN" عما إذا كانت ستعاد جدولة الاجتماع في المملكة بعد تحسن وضع ساليفان الصحي، أشار كيربي إلى أن هذه كانت خطة البيت الأبيض وأن ساليفان "يتطلع قدما" لإجراء الزيارة.

  ( روسيا اليوم)

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